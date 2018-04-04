Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к
главе Совета Безопасности ООН с просьбой созвать 5 апреля открытое
заседание по инциденту с отравлением в Великобритании бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Небензя
обратился в Совбез ООН "по указанию нашего правительства" Фото:
russiaun.ru Он отметил, что "по указанию нашего правительства"
просит созвать открытое заседание Совбеза ООН 5 апреля.О
реакции ООН пока ничего не известно.4 марта 66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском
Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией
специальная сессия Организации по запрещению химического оружия,
посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию
сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского
правительства.В делегации Великобритании при Организации по
запрещению химического оружия назвали "извращением"
предложение РФ участвовать в расследовании нападения на Скрипаля.
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