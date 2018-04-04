Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к главе Совета Безопасности ООН с просьбой созвать 5 апреля открытое заседание по инциденту с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Небензя обратился в Совбез ООН "по указанию нашего правительства" Фото: russiaun.ru Он отметил, что "по указанию нашего правительства" просит созвать открытое заседание Совбеза ООН 5 апреля.О реакции ООН пока ничего не известно.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В делегации Великобритании при Организации по запрещению химического оружия назвали "извращением" предложение РФ участвовать в расследовании нападения на Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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