Специальная мониторинговая задача ОБСЕ зафиксировала меньше случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и аналогичное число в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете ОБСЕ состоянию на 19:30 3 апреля, передает .

"В Донецкой области СММ зарегистрировала меньше нарушений прекращения огня, в том числе около 40 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)... В Луганской области СММ зафиксировал аналогичное число нарушений прекращения огня, в том числе два взрыва, в сравнению с предыдущим отчетным периодом (три взрыва)", - сообщили в ОБСЕ.

Отмечается также, что задача впервые зафиксировала противотанковые мины близко Старогнатовка.

"СММ продолжает облегчать доступ работникам до и в Донецкой фильтрационной станции; это также способствовало ремонта Петровской насосной станции у Артема и водопровода под Зайцевым. В Киеве задача отслеживала марш в центре города", - отчиталась СММ.

Как сообщал в третий день "Пасхального перемирие" боевики российско-оккупационных войск сорвали разведения войск в Станице Луганской.

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