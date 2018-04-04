В среду, 4 апреля, Киевский районный суд Харькова до 1 июня продлил обвиняемым в смертельном ДТП в Харькове Алене Зайцевой и Геннадию Дронову меру пресечения. Прямую трансляцию заседания вел телеканал NEWSONE.

Было рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей без права внесения залога.

Следователи считают, что обвиняемые могут скрыться, влиять на свидетелей и потерпевших, а также препятствовать расследованию другим способом. При этом адвокат Дронова выступил против продления меры пресечения, попросив изменить ее на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Защитник Зайцевой Юлия Козырь назвала риски недоказанными, однако не возражала против продления наказания. Слушание свидетелей состоится на следующем заседании.

Еще трое свидетелей, патрульные полицейские, также дали показания в Киевском райсуде Харькова. Один из свидетелей рассказал, что после момента столкновения Lexus и Volkswagen водитель первого авто Елена Зайцева плакала и жаловалась на порезанный палец.

"Общался с Зайцевой около двух минут. Она сказала, что порезала палец, и я пошел посмотреть, есть ли у нас бинт. Признаков опьянения я у нее не видел, запах алкоголя не ощущался. После того, что произошло, водитель дрожала и была в слезах. Дальнейшим оформлением ДТП я не занимался", - рассказал патрульный полицейский Александр Шевчук.

Как сообщал svodka.net, Елена Зайцева, которую подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Харькове, на момент аварии не имела при себе никаких документов.

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