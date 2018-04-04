Facebook-страницу департамента экономической политики и развития мэрии Москвы могли заблокировать из-за причастности к ней россиянина из санкционного списка США, предполагает РБК. У заблокированной страницы было более 6,6 тыс. подписчиков Фото: ЕРА "Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы выясняем причины блокировки через требование в Facebook", – сказал он.Сейчас по адресу департамента выдает слова: "Эта страница недоступна". У нее было более 6,6 тыс. подписчиков.В РБК предполагают, что блокировка страницы департамента могла быть связана с Глебом Васильченко, который вошел в число 13 россиян, против которых США ввели санкции за вмешательство в американские выборы 2016 года. По данным медиахолдинга, Васильченко мог оказывать SMM-услуги департаменту.Власти США считают, что расположенное в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" пыталось влиять на выборы американского президента в 2016 году.15 марта 2018 года в США утвердили новый список граждан РФ, в отношении которых будут действовать американские санкции за вмешательство в американские выборы. В список попали 12 физических лиц, которых связывают с деятельностью "Агентства интернет-исследований" (так называемой фабрики троллей): Михаил Бурчик, Михаил Быстров, Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Сергей Полозов, Владимир Венков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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