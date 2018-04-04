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В Facebook заблокировали страницу экономического департамента мэрии Москвы
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04.04.2018 19:11
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Facebook-страницу департамента экономической политики и развития
мэрии Москвы могли заблокировать из-за причастности к ней
россиянина из санкционного списка США, предполагает РБК. У
заблокированной страницы было более 6,6 тыс. подписчиков Фото: ЕРА
"Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В
настоящее время мы выясняем причины блокировки через требование в
Facebook", – сказал он.Сейчас по адресу
департамента выдает слова: "Эта страница недоступна". У
нее было более 6,6 тыс. подписчиков.В РБК предполагают, что
блокировка страницы департамента могла быть связана с Глебом
Васильченко, который вошел в число 13 россиян, против которых США
ввели санкции за вмешательство в американские выборы 2016 года. По
данным медиахолдинга, Васильченко мог оказывать SMM-услуги
департаменту.Власти США считают, что расположенное в
Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" пыталось
влиять на выборы американского президента в 2016 году.15 марта 2018
года в США утвердили новый список граждан РФ, в отношении
которых будут действовать американские санкции за вмешательство в
американские выборы. В список попали 12 физических лиц, которых
связывают с деятельностью "Агентства интернет-исследований" (так
называемой фабрики троллей): Михаил Бурчик, Михаил Быстров,
Александра Крылова, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда,
Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко,
Ирина Каверзина, Сергей Полозов, Владимир Венков.
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