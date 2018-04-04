Молодые люди, которые на автомобиле попали в ДТП, напали на патрульных полицейских в Черновицкой области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области, передает

"Утром 4 апреля в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения", - передают в пресс-службе.

Патрулируя по улице Вижницкой областного центра, экипаж полицейских обнаружил автомобиль BMW с иностранной регистрацией, въехавший в забор.

"Во время проведения поверхностной проверки водителя иномарки и трех его пассажиров участники ДТП начали оказывать сопротивление правоохранителям. В результате противоправных действий молодых людей инспекторы патрульной полиции Курик и Кицак получили телесные повреждения в виде ушибов", - рассказали в полиции.

По факту нападения на патрульных полицейских следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Задержали 28-летнего водителя и 20-летнего парня, их поместили в изолятор временного содержания. Нападавшим грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Черкасской области двое мужчин напали на работника полиции, в результате чего милиционера госпитализировали.

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