Украины на 4 апреля установил курс доллара на уровне 26,16 грн. Это на 14 коп. больше, чем было вчера ..

Сообщает сайт , передает со ссылкой на .

Евро подорожал на 17 коп. Сегодня стоит 32,40 грн.

Курс российского рубля - 45 коп.

В обменниках доллар покупают по 26,00 грн, продают по 26,34 грн.

За евро предлагают 31,95 грн. Продают по 32,53 грн.

Российский рубль скупают по 42 коп. Продают по 46 коп.

Министерство экономической политики и торговли поддерживает постепенный переход на использование кассовых аппаратов всеми украинскими предпринимателями.

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