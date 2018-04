The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории Авторы издания Business Insider составили рейтинг 50-ти самых продаваемых музыкантов всех времен. Лидером была признана группа The Beatles. Названы самые продаваемые музыканты в истории, информирует svodka.net. Возглавила рейтинг культовая британская группа The Beatles. А следом за ней расположились Гарт Брукс и Элвис Пресли. Полный список включил 50 исполнителей и музыкальных групп. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: В Брюсселе составили рейтинг отношения стран Евросоюза к России The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории Специалисты составляли рейтинг на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). В первую тройку также вошли исполнители Гарт Брукс и Элвис Пресли. А следом за ними расположились Led Zeppelin, Eagles, Билли Джоэл, Майкл Джексон и Элтон Джон. Замкнули первую десятку рейтинга рок-коллективы Pink Floyd и AC/DC. Также в рейтинг были включены Барбра Стрейзанд, The Rolling Stones, Aerosmith, Мадонна, Metallica, Уитни Хьюстон, U2, Селин Дион, Эминем и другие. Ранее сообщалось, что американский журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года.



