|The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории
|04.04.2018 19:19
|
Авторы издания Business Insider составили рейтинг 50-ти самых продаваемых музыкантов всех времен. Лидером была признана группа The Beatles.
Названы самые продаваемые музыканты в истории, информирует svodka.net.
Возглавила рейтинг культовая британская группа The Beatles. А следом за ней расположились Гарт Брукс и Элвис Пресли.
Полный список включил 50 исполнителей и музыкальных групп.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Читайте: В Брюсселе составили рейтинг отношения стран Евросоюза к России
The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории
Специалисты составляли рейтинг на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
В первую тройку также вошли исполнители Гарт Брукс и Элвис Пресли. А следом за ними расположились Led Zeppelin, Eagles, Билли Джоэл, Майкл Джексон и Элтон Джон.
Замкнули первую десятку рейтинга рок-коллективы Pink Floyd и AC/DC.
Также в рейтинг были включены Барбра Стрейзанд, The Rolling Stones, Aerosmith, Мадонна, Metallica, Уитни Хьюстон, U2, Селин Дион, Эминем и другие.
Ранее сообщалось, что американский журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года.