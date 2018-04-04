Авторы издания Business Insider составили рейтинг 50-ти самых продаваемых музыкантов всех времен. Лидером была признана группа The Beatles.

Названы самые продаваемые музыканты в истории, информирует svodka.net.

Возглавила рейтинг культовая британская группа The Beatles. А следом за ней расположились Гарт Брукс и Элвис Пресли.

Полный список включил 50 исполнителей и музыкальных групп.

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The Beatles возглавили рейтинг самых продаваемых музыкантов в истории

Специалисты составляли рейтинг на основе данных сертификатов продаж альбомов от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

В первую тройку также вошли исполнители Гарт Брукс и Элвис Пресли. А следом за ними расположились Led Zeppelin, Eagles, Билли Джоэл, Майкл Джексон и Элтон Джон.

Замкнули первую десятку рейтинга рок-коллективы Pink Floyd и AC/DC.

Также в рейтинг были включены Барбра Стрейзанд, The Rolling Stones, Aerosmith, Мадонна, Metallica, Уитни Хьюстон, U2, Селин Дион, Эминем и другие.

Ранее сообщалось, что американский журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов 2017 года.

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