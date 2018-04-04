Киевский районный суд Харькова объявил перерыв до 11 апреля в деле о смертельном ДТП в центре Харькова, фигурантами которого являются Алена Зайцева и Геннадий Дронов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зайцева и Дронов находятся под арестом без права выхода под залог Фото: 2day.kh.ua Суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуроров. Они заявляли, что меру пресечения необходимо продлить, так как обвиняемые могут скрыться, влиять на свидетелей и потерпевших, препятствовать расследованию.В заседании суда объявлен перерыв до 11 апреля. На следующем заседании продолжат заслушивать свидетелей.Сегодня и 2 апреля в суде дали показания четыре инспектора управления патрульной полиции Харькова.18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С 20 октября Зайцева находится под арестом без права залога. Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.Дронова взяли под стражу 8 ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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