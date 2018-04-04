|
Арест обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Харькове продлили до 1 июня
|
04.04.2018 19:19
|
Киевский районный суд Харькова объявил перерыв до 11 апреля в деле
о смертельном ДТП в центре Харькова, фигурантами которого являются
Алена Зайцева и Геннадий Дронов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Зайцева и Дронов находятся под арестом без права
выхода под залог Фото: 2day.kh.ua Суд удовлетворил соответствующее
ходатайство прокуроров. Они заявляли, что меру пресечения
необходимо продлить, так как обвиняемые могут скрыться, влиять на
свидетелей и потерпевших, препятствовать расследованию.В заседании
суда объявлен перерыв до 11 апреля. На следующем заседании
продолжат заслушивать свидетелей.Сегодня и 2 апреля в суде дали
показания четыре инспектора управления патрульной полиции
Харькова.18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы
Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с
Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В
результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За
рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского
бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем
Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.С
20 октября Зайцева находится под арестом без права залога.
Ей вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения,
повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса
Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет
лишения свободы.Дронова взяли под стражу 8
ноября.Зайцева признала свою вину, а Дронов – нет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира