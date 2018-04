(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну среда, 04 апреля 2018 20:20 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Среда, 4 апреля 2018, 20:05 • Алёна Мазуренко • 2292 Версия для печати Робот София отказала Уилл Смиту в поцелуе и отправила в френдзону фотогалерея /* */ Звезда кино Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Артист пообщался с роботом на берегу Карибского моря в романтической обстановке, однако София отказала актеру и не ответила взаимностью на попытку поцелуя, передаетсо ссылкой на Youtube канал актера. Сперва актер пытался угостить ее вином, но она отказалась. Затем Смит завел разговор о музыке, но здесь тоже не нашел общий язык с роботом. После этого актер попытался поцеловать Софию, но в этот момент все пошло не так. "Спасибо, что пришла! Это замечательная встреча, которой я ждал очень долгое время," - сказал Смит. Дальше актер пытался похвастаться своими творческими успехами, но София сказала, что ей не нравится музыка, которую делал Смит. "Я слышала твои песни. Они не для меня", - отметила София. Через время музыкант все же пытался повернуть разговор в другую сторону: "Мне нравятся роботы. София, я бы хотел быть честен с тобой. Тут, на острове, такой воздух, Так легко говорить с тобой, - медленно произнес Смит и потянулся к Софии с поцелуем". Но на взаимность звезде Голливуда не пришлось рассчитывать. "Я думаю, мы могли бы быть друзьями. И лучше узнать друг друга немного. Ты в моей френдзоне теперь," - произнесла София. Кроме того, в комментариях к видео фанаты Смита напомнили ему, что отношения с работами у актера не слишком успешны.



