Российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует зарегистрировать в политическую партию под названием "Рабочее название", передает со ссылкой на .

Сообщение в создание Оргкомитета с целью подготовки, созыва и проведения Учредительного съезда партии были Представлены в 29 марта, передает Republic.

"Так как названия нашей партии Кремлевские мошенники воруют к съезде, в этот раз мы подали заявление в съезде партии" Рабочее название ". А там переименуем", - заявил Навальный.

25 декабря российском оппозиционеру Навальному отказали в регистрации на выборы президента России в 2018 году. Соответствующее решение приняла Центральная Избирательная комиссия , сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса".

Навальный оголосив "Забастовка избирателей" после отказа ему в регистрации.

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