Забавное видео, на котором детеныш носорога напал на ветеринаров, оказывающих помощь его матери приобрело слава в соцсетях, пишет Daily Mail.

На ролике врачи пытаются вправить вывихнутый палец взрослой самке носорога. Ее детеныш сначала наблюдал за ними и заметно нервничал, а затем подбежал к докторам и попытался ударить рогом, который, однако, еще не вырос.

Согласно словам ветеринаров, маленький носорог пытался наброситься на них несколько раз, как только они приближались к его матери.

На видео видно, как больная самка лежала спокойно и не обращала внимания ни на врачей, ни на волнение детеныша. Комментаторы похвалили работников цирка за смелость и отметили, что животное получает удовольствие от водных процедур.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети набирает слава видеоролик, на котором запечатлен поющий в супермаркете 10-летний мальчик.

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