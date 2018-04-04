Российское оккупационное командование принимает дополнительные меры для усиления системы охраны и обороны «пунктов постоянной дислокации» соединений и частей т.н. 1 и 2 АК. В частности, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, несмотря на опасность для местного населения, оккупанты устанавливают минно-взрывные заграждения в пределах населенных пунктов и близко мест расположения российских подразделений.

Указанные мероприятия осуществляются противником вследствие увеличения числа нападений местных жителей на российских военнослужащих и объекты военной инфраструктуры российских оккупационных войск, информирует svodka.net.

Отметим, ранее появлялась информация о том, что боевики пользуются соблюдением «перемирия» со стороны ВСУ для повышения собственной боеготовности.

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