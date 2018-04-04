|Почему на Пасху принято красить яйца
|04.04.2018 19:27
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Фото: EPA
Есть также версия, что именно цветные яйца Дева Мария использовала в качестве игрушек для забав младенца Иисуса Христа.Традиция красить яйца может иметь и практическую основу. Поскольку во время поста куры продолжали нести яйца, люди, чтобы сохранить срок годности, варили их. А для того, чтобы отличить свежие от вареных, окрашивали последние в различные цвета.В качестве красителей использовались луковая кожица, кора вишни, свекла.
Фото: EPA
Нужно различать два вида обрядовых яиц: крашенки и писанки. Крашанки имеют один цвет в своем окрасе, писанки же дают простор фантазии: на скорлупе изображают растительный, животный, геометрический орнамент.Яйцо использовалось в обрядах встречи весны как символ жизни и в дохристианский период. Поэтому на писанках часто изображают древние славянские символы: небесного и земного миров.
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