Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится через две недели. Об этом в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает

"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - сообщила Геращенко.

Напомним, на сегодняшнем заседании ТКГ украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

По словам Геращенко, ключевыми на сегодняшнем заседании в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников.

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