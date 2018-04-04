|Следующее заседание ТКГ состоится через две недели
|04.04.2018 19:28
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Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится через две недели. Об этом в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает
"Следующая встреча в Минске через две недели. Очень хочется продвинуться в вопросе освобождения заложников", - сообщила Геращенко.
Напомним, на сегодняшнем заседании ТКГ украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
По словам Геращенко, ключевыми на сегодняшнем заседании в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников.
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