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Яблучко від яблуні: Лоліта похвалилася співом доньки (ВІДЕО)
04.04.2018 19:29
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Відома співачка Лоліта нечасто хвастать донькою Євою, адже дівчинка, на відміну від зіркової мами, мешкає під Києвом разом зі своєю бабусею.

Втім, зараз Єва поїхала до мами на весняні канікули і співачка поспішила похвалитися талантом 19-річної доньки.

"Яблуня від яблуні! Дитина приїхала на канікули! Звіт з самостійного вивчення французької! Я нічого не розумію, може, і не французька?", - підписала ролик Лоліта.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 1 Кві 2018 р. о 11:24 PDT


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