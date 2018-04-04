|Яблучко від яблуні: Лоліта похвалилася співом доньки (ВІДЕО)
|04.04.2018 19:29
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Відома співачка Лоліта нечасто хвастать донькою Євою, адже дівчинка, на відміну від зіркової мами, мешкає під Києвом разом зі своєю бабусею.
Втім, зараз Єва поїхала до мами на весняні канікули і співачка поспішила похвалитися талантом 19-річної доньки.
"Яблуня від яблуні! Дитина приїхала на канікули! Звіт з самостійного вивчення французької! Я нічого не розумію, може, і не французька?", - підписала ролик Лоліта.
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