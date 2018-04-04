Соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA).

Они использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, в частности, в Украине, передает со ссылкой на .

Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети.

"Этот конкретный набор страниц и аккаунтов был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина", - заявил Цукерберг.

Некоторые из страниц, которые были удалены, принадлежат российским новостным организациям, которые контролировались IRA.

За одной такой страницей в Facebook следило около миллиона человек. Кроме того, еще около 500 тысяч пользователей следили за одной из таких учетных записей в Instagram.

Цукерберг объяснил, что Facebook с уважением относится к людям и правительствам, которые делятся политическими взглядами в соцсети, но не позволяет им создавать фейковые аккаунты для этого.

"Когда организация делает это часто, мы удаляем все их страницы, в том числе те, которые могут и не быть фейковыми. Страницы и учетные записи, которые мы заблокировали сегодня, были удалены, так как они контролировались IRA, но не из-за контента, который они распространяли", - написал Цукерберг.

Основатель Facebook отметил, что в ближайшие несколько недель пользователи с помощью специального инструмента смогут проверить, следили ли они за четными записями, контролируемыми "фабрикой троллей".

Как известно, министерство финансов ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как "фабрика троллей".

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