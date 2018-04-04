Бердянский суд Запорожской области приговорил к девяти годам заключения с конфискацией бывшего заместителя начальника горотдела полиции Тореза Донецкой области, который в 2014 году изменил присяге и остался на оккупированной территории. Приговор вступит в силу после его задержания. Дело в отношении Мазина рассматривалось заочно myrotvorets.center До начала военного конфликта на Донбассе Мазин работал заместителем начальника горотдела полиции Тореза Донецкой области. В июле 2014 он изменил присяге работника органа внутренних дел Украины – не выполнил приказ о командировке в Мариуполь и остался на оккупированной территории.Так, он стал начальником Торезского горотдела полиции "МВД ДНР", а в 2016 году занял должность заместителя начальника Шахтерского горотдела полиции "МВД ДНР". В материалах дела говорится, что Мазин отдавал нелегитимные приказы об участии в незаконном противодействии и препятствовании выполнению служебных обязанностей работниками правоохранительных органов Украины, Вооруженных сил Украины. Отдавал приказы о задержании и осмотре автотранспорта, гражданских лиц, международных наблюдателей, пропагандировал идеологию "ДНР" и "вызвал у местного населения страх расправы над ними в случае сопротивления существующей власти".Дело в отношении Мазина рассматривалось заочно, он будет отбывать наказание после задержания.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 2015 году в украинское законодательство были внесены изменения, которые разрешили вести заочное судебное производство в отношении подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся на оккупированной территории либо в зоне проведения АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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