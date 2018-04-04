|
Суд заочно приговорил к девяти годам тюрьмы замначальника Шахтерского отделения "МВД ДНР"
|
04.04.2018 19:35
|
Бердянский суд Запорожской области приговорил к девяти годам
заключения с конфискацией бывшего заместителя начальника горотдела
полиции Тореза Донецкой области, который в 2014 году изменил
присяге и остался на оккупированной территории. Приговор вступит в
силу после его задержания. Дело в отношении Мазина рассматривалось
заочно myrotvorets.center До начала военного конфликта на Донбассе
Мазин работал заместителем начальника горотдела полиции Тореза
Донецкой области. В июле 2014 он изменил присяге работника органа
внутренних дел Украины – не выполнил приказ о командировке в
Мариуполь и остался на оккупированной территории.Так, он стал
начальником Торезского горотдела полиции "МВД ДНР", а в 2016 году
занял должность заместителя начальника Шахтерского горотдела
полиции "МВД ДНР". В материалах дела говорится, что Мазин
отдавал нелегитимные приказы об участии в незаконном
противодействии и препятствовании выполнению служебных обязанностей
работниками правоохранительных органов Украины, Вооруженных сил
Украины. Отдавал приказы о задержании и осмотре автотранспорта,
гражданских лиц, международных наблюдателей, пропагандировал
идеологию "ДНР" и "вызвал у местного населения страх расправы над
ними в случае сопротивления существующей власти".Дело в отношении
Мазина рассматривалось заочно, он будет отбывать наказание после
задержания.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.В 2015 году в украинское законодательство были внесены
изменения, которые разрешили вести заочное
судебное производство в отношении подозреваемых и обвиняемых,
скрывающихся на оккупированной территории либо в зоне проведения
АТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира