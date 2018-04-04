Режиссер Стивен Спилберг готов пригласить женщину на роль Индианы Джонса. Об этом он заявил в интервью The Sun, передает .

"В таком случае просто пришлось бы назвать ее Джоан, и ничего страшного в этом нет", — сказал Спилберг.

Также, 71-летний режиссер рассказал, что с детства был окружен сильными женщинами: мать Лея растила его и троих сестер одна, потому что отец-инженер редко бывал дома.

"Мама была сильной. У нее был свой голос, очень сильное мнение. Я счастливчик, потому что на меня оказали влияние женщины, некоторых из которых я безумно любил — моя мама и моя жена", — сказал Спилберг.

Съемки пятого фильма франшизы про Индиану Джонса начнутся в апреле следующего года.

"Это будет последний фильм про Индиану Джонса с Харрисоном Фордом, но, я уверен, но после этого история, непременно, продолжится", - заявил режиссер.

Напомним, государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало трейлер украинского художественного фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры".

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