По поручению мэра Виталия Кличко сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует svodka.net.

Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.

«Согласно прогнозу погоды с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 °С. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ПАО «Киевэнерго», ООО «Евро-Реконструкции» и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений уже отключены от отопления.

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