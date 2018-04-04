|В столице планируют отключить отопление 6 апреля
|04.04.2018 19:43
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По поручению мэра Виталия Кличко сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует svodka.net.
Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.
«Согласно прогнозу погоды с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 °С. Теплая погода сохранится и в дальнейшем. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям — ПАО «Киевэнерго», ООО «Евро-Реконструкции» и другим — приступить к сворачиванию систем теплоснабжения», — заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. Так, по состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий, офисных помещений уже отключены от отопления.
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