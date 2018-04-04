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Трамп раскритиковал Германию за поддержку "Северного потока - 2"
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04.04.2018 19:43
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Американский президент Дональд Трамп отметил, что Германия тратит
меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить России
миллиарды долларов за энергоносители. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Трамп прокомментировал строительство
"Северного потока – 2" Фото: EPA Он заявил, что Германия
тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом "собирается платить
России миллиарды долларов за энергоносители"."Это
неправильно", – сказал Трамп.Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012
году.Начать строительство второй очереди "Северного
потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость
проекта – €9,5 млрд.В декабре 2015 года президент
Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй
очереди газопровода "Северный поток" не соответствует
энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и
подрывает роль Украины как транзитера газа. В феврале 2018
года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в
газопроводе угрозы для энергетической безопасности
Европы.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3
апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого
потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.
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