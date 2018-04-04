Американский президент Дональд Трамп отметил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить России миллиарды долларов за энергоносители. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп прокомментировал строительство "Северного потока – 2" Фото: EPA Он заявил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом "собирается платить России миллиарды долларов за энергоносители"."Это неправильно", – сказал Трамп.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа. В феврале 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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