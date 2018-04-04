По итогам прошлого года Украина оказалась в списке стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, передает со ссылкой на пресс-службу СЕ.

Всего в 2017 году в ЕСПЧ было зарегистрировано 1333 новых дел, из них 179 (13%) были новыми случаями, а 1154 (87%) - случаи, которые повторяются.

Лидерами по количеству новых зарегистрированных дел в 2017 году были Россия (370), Турция (138), Румыния (110), Украина (109 по сравнению с 99 в 2016 году) и Греция (103).

Страны с наибольшим количеством новых ключевых дел (то есть решений, в которых обнаружены новые структурные и/или системные проблемы) в 2017 году были Россия (19), Турция (14), Украина (13 по сравнению с 5 в 2016 году), Румыния ( 11) и Литва (10).

Кроме того, Украина оказалась между стран, которые закрыли выполнения наибольшего количества решений Европейского суда по правам человека в 2017 году, а также попала в список стран, которые закрыли наибольшее количество ключевых дел в 2017 году. Этот рейтинг составлен следующим образом: Болгария (28), Италия и Румыния (26), Турция (23) и Украина (22).

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