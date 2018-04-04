В немецком городе Дуйсбург столкнулись два поезда метро 3 апреля, в результате чего пострадали не менее 35 человек.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести, информирует svodka.net.

«Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись», — рассказал RP-Online представитель местной спасательной службы.

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