|В Германии столкнулись поезда метро, есть пострадавшие (ВИДЕО)
|04.04.2018 19:51
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В немецком городе Дуйсбург столкнулись два поезда метро 3 апреля, в результате чего пострадали не менее 35 человек.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили травмы различной степени тяжести, информирует svodka.net.
«Ситуация могла бы быть намного хуже. Большинство пострадавших отделались синяками из-за того, что поезда перевернулись», — рассказал RP-Online представитель местной спасательной службы.
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