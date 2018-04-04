Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с запросом о проверке информации о финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Арабское издание Asharq Al-Awsat ранее написало, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи выделил миллионы евро на финансирование кампании кандидата в президенты Украины Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко / Facebook В ведомстве отметили, что рассмотрели требование о возможном получении Тимошенко €4 млн от Каддафи."По результатам информационно-аналитического исследования в случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального бюро, будет принято решение", – говорится в документе. https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1863916753671172 "Вопрос только: будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи?" – подытожил Арьев.В феврале арабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники написало, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи выделял миллионы евро на финансирование кампаний кандидата в президенты Украины Тимошенко, кандидата в президенты Франции Николя Саркози и неназванного американского кандидата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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