Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев обратился
в Национальное антикоррупционное бюро Украины с запросом о проверке
информации о финансировании избирательной кампании кандидата в
президенты Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором
Муаммаром Каддафи. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Арабское издание Asharq Al-Awsat ранее написало, что режим
ливийского диктатора Муаммара Каддафи выделил миллионы евро на
финансирование кампании кандидата в президенты Украины Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко / Facebook В ведомстве отметили, что
рассмотрели требование о возможном получении Тимошенко €4 млн от
Каддафи."По результатам информационно-аналитического исследования в
случае выявления признаков уголовного преступления, отнесенного к
подследственности Национального бюро, будет принято
решение", – говорится в документе.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/1863916753671172
"Вопрос только: будут ли соответствующие запросы направлены в
правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых
членов семьи Каддафи?" – подытожил Арьев.В феврале арабское
издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники написало, что режим
ливийского диктатора Муаммара Каддафи выделял миллионы евро на
финансирование кампаний кандидата в президенты Украины Тимошенко,
кандидата в президенты Франции Николя Саркози и неназванного
американского кандидата.
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