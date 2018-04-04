Российская Федерация запросила провести заседание Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего полковника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", - заявил Небензя.

Напомним, Великобритания назвала "извращенным" российское предложение по совместному расследованию дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В тот же день Германия подтвердила, что не изменит позицию по ситуации с отравлением.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира