Недавняя нападение на бывшего российского агента разведки Сергея Скрипаля в Великобритании усилила напряженность между РФ и Западом. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыли генеральное консульство России в Сиэтле, многие европейские страны и союзники Великобритании также пошли на такой шаг. Россия ответила симметрично, выслав 60 американских дипломатов (а также нескольких дипломатических представителей других стран) и закрыв генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Если Вашингтон и Лондон введут новые санкции или требования к оформлению виз, Москва ответит и на это. Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении «Апострофа».

Общая картина

Растущая агрессивность российских спецслужб после вступления в должность Владимира Путина в 2000 году привела к возобновлению войны разведок, приостановленной с развалом Советского Союза. Это противостояние будет иметь серьезные последствия как для разведывательных органов, так и для гражданских, которые могут попасть под «перекрестный огонь», информирует svodka.net.

Скрытая сторона посольств

Хотя рядовой гражданин может думать, что посольства имеют преимущественно дипломатические и консульские функции, они также являются важными ресурсами для разведывательных органов. По сути, каждая страна использует дипломатические объекты, такие как посольства, для шпионских миссий. В разведке они используют осторожный иммунитет для защиты своих агентов. В контрразведке сосредотачиваются на слежке за дипломатами, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы.

После недавних событий всем вовлеченным сторонам, в особенности США и России из-за большого количества высланных дипломатов, предстоит столкнуться с реальными последствиями для деятельности их спецслужб. Действительно, большинство высланных дипломатов, вероятно, были сотрудниками разведки под официальным прикрытием, и их потеря поставит в затруднительное положение оставшихся агентов. Сотрудники разведки без дипломатического иммунитета, которых в США называют «офицерами под неофициальным прикрытием» и «агентами-нелегалами» в российской терминологии, окажутся в неблагоприятном положении, поскольку они более уязвимы.

Можно ожидать, что эти разведчики увеличат свою активность в России и США, так как им будет необходимо заполнить пробелы, найти новых агентов и позаботиться о существующих. Информаторы, которых курировали высланные агенты, будут в большей степени полагаться на засекреченные методы связи, а не на личные встречи с обработчиками. Между тем агенты-нелегалы будут заниматься всем тем, что предполагает личный контакт. Вашингтон и Москва могут задействовать дополнительных агентов без официального прикрытия, чтобы они помогли нести нагрузку.

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Подлить масла в огонь

Для контрразведки высылка дипломатов облегчит работу. Российским и американским контрразведывательным службам будет необходимо мониторить на 60 человек и на один объект меньше, то есть они могут перенаправить свои силы (агентов, группы наблюдения и технологии) на другие приоритеты: смогут более тщательно контролировать уже установленные объекты и более активно охотиться за агентами, которые не пользуются дипломатическим иммунитетом.

Вся эта усиленная разведывательная и контрразведывательная деятельность будет подпитывать сама себя. А давление на Россию и Запад будет усиливаться, по мере того как стороны будут пытаться выяснить, что замыслил враг – особенно, когда речь идет о вербовке двойных агентов. На самом деле более вероятно, что россияне решили атаковать Сергея Скрипаля не ради возмездия, а чтобы послать месседж действующим разведчикам: если они предадут Россию, ничто не сможет их спасти.

Как только агенты-нелегалы активизируют свою деятельность, а контрразведывательные службы получат больше средств для охоты за ними, все больше и больше из них, вероятно, окажутся разоблаченными и задержанными. Как и в случае с операцией США в 2010 году, направленной на пресечение российской разведывательной деятельности с участием офицеров-нелегалов, эти аресты, скорее только, станут достоянием широкой общественности и почти наверняка закончатся шпионскими обменами.

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Хотя в битве разведок Россия и Запад предпринимают много взаимных мер (высылки, аресты и слежка за дипломатами) положение игроков на поле не совсем одинаково. Запад сохраняет преимущество в техническом шпионаже (хотя Россия добилась прогресса с момента вступления в должность президента Владимира Путина), в то время как Россия с ее более свободными взглядами на неприкосновенность частной жизни и широким доступом к данным пользуется отличным преимуществом, когда дело касается контрразведывательных операций внутри страны. Западные разведчики должны играть по «московским правилам» в российском тылу, в то время как россияне на Западе имеют относительную свободу.

Последствия для обычных граждан

Гражданским лицам, оказавшимся посреди разгорающейся разведывательной войны, стоит ожидать более тщательных проверок, особенно это затронет командировочных, туристов, работников неправительственных организаций и журналистов. Службы безопасности на Западе будут уделять больше внимания приезжим из России, а в России, соответственно, поступят таким же образом с западными путешественниками. Но даже обладатели паспортов других стран станут мишенью таких проверок, поскольку сотрудники разведки часто используют удостоверения личности третьих государств, чтобы сбить со следа контрразведчиков. Например, из 11 российских шпионов, пойманных ФБР в 2010 году, четверо утверждали, что имеют канадское гражданство, еще четверо – что гражданство США, двое – Перу и один – Великобритании.

За теми, кого заподозрят в разведывательной деятельности, установят серьезную слежку, а их электронная переписка будет просматриваться. Местные спецслужбы могут даже устроить допросы подозреваемых в попытке либо напугать их, либо показать им, что за ними пристально наблюдают. Подозреваемые агенты или кто-либо другой, находящийся в сфере интересов российской разведки, могут ожидать, что их попытаются заманить в «медовую ловушку», независимо от их пола и ориентации. Западным гостям в России придется столкнуться с тем, что в их гостиничных номерах установят прослушку и скрытые камеры наблюдения.

Эти новые реалии создадут дополнительные сложности для менеджеров по корпоративной безопасности, чьи компании спонсируют Чемпионат мира по футболу или отправляют руководителей в Россию на игры. Иностранцы, приезжающие в США, Великобританию и страны НАТО, будут подвергаться дополнительной проверке, если какие-то факты их биографии могут бросить на них подозрение в работе на российскую разведку. Западным компаниям и организациям, работающим в России, а также их российским коллегам, работающим на Западе, просто придется приспособиться к этой новой разведывательной войне, потому что связанные с ней сложности быстро станут новой нормальностью.

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