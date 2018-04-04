|Между Россией и Америкой разгорается новая война. Разведка рассказала, кто готовится к битве
|04.04.2018 19:59
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Недавняя нападение на бывшего российского агента разведки Сергея Скрипаля в Великобритании усилила напряженность между РФ и Западом. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыли генеральное консульство России в Сиэтле, многие европейские страны и союзники Великобритании также пошли на такой шаг. Россия ответила симметрично, выслав 60 американских дипломатов (а также нескольких дипломатических представителей других стран) и закрыв генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Если Вашингтон и Лондон введут новые санкции или требования к оформлению виз, Москва ответит и на это. Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении «Апострофа».
Общая картина
Скрытая сторона посольств
После недавних событий всем вовлеченным сторонам, в особенности США и России из-за большого количества высланных дипломатов, предстоит столкнуться с реальными последствиями для деятельности их спецслужб. Действительно, большинство высланных дипломатов, вероятно, были сотрудниками разведки под официальным прикрытием, и их потеря поставит в затруднительное положение оставшихся агентов. Сотрудники разведки без дипломатического иммунитета, которых в США называют «офицерами под неофициальным прикрытием» и «агентами-нелегалами» в российской терминологии, окажутся в неблагоприятном положении, поскольку они более уязвимы.
Можно ожидать, что эти разведчики увеличат свою активность в России и США, так как им будет необходимо заполнить пробелы, найти новых агентов и позаботиться о существующих. Информаторы, которых курировали высланные агенты, будут в большей степени полагаться на засекреченные методы связи, а не на личные встречи с обработчиками. Между тем агенты-нелегалы будут заниматься всем тем, что предполагает личный контакт. Вашингтон и Москва могут задействовать дополнительных агентов без официального прикрытия, чтобы они помогли нести нагрузку.
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Подлить масла в огонь
Вся эта усиленная разведывательная и контрразведывательная деятельность будет подпитывать сама себя. А давление на Россию и Запад будет усиливаться, по мере того как стороны будут пытаться выяснить, что замыслил враг – особенно, когда речь идет о вербовке двойных агентов. На самом деле более вероятно, что россияне решили атаковать Сергея Скрипаля не ради возмездия, а чтобы послать месседж действующим разведчикам: если они предадут Россию, ничто не сможет их спасти.
Как только агенты-нелегалы активизируют свою деятельность, а контрразведывательные службы получат больше средств для охоты за ними, все больше и больше из них, вероятно, окажутся разоблаченными и задержанными. Как и в случае с операцией США в 2010 году, направленной на пресечение российской разведывательной деятельности с участием офицеров-нелегалов, эти аресты, скорее только, станут достоянием широкой общественности и почти наверняка закончатся шпионскими обменами.
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Хотя в битве разведок Россия и Запад предпринимают много взаимных мер (высылки, аресты и слежка за дипломатами) положение игроков на поле не совсем одинаково. Запад сохраняет преимущество в техническом шпионаже (хотя Россия добилась прогресса с момента вступления в должность президента Владимира Путина), в то время как Россия с ее более свободными взглядами на неприкосновенность частной жизни и широким доступом к данным пользуется отличным преимуществом, когда дело касается контрразведывательных операций внутри страны. Западные разведчики должны играть по «московским правилам» в российском тылу, в то время как россияне на Западе имеют относительную свободу.
Последствия для обычных граждан
За теми, кого заподозрят в разведывательной деятельности, установят серьезную слежку, а их электронная переписка будет просматриваться. Местные спецслужбы могут даже устроить допросы подозреваемых в попытке либо напугать их, либо показать им, что за ними пристально наблюдают. Подозреваемые агенты или кто-либо другой, находящийся в сфере интересов российской разведки, могут ожидать, что их попытаются заманить в «медовую ловушку», независимо от их пола и ориентации. Западным гостям в России придется столкнуться с тем, что в их гостиничных номерах установят прослушку и скрытые камеры наблюдения.
Эти новые реалии создадут дополнительные сложности для менеджеров по корпоративной безопасности, чьи компании спонсируют Чемпионат мира по футболу или отправляют руководителей в Россию на игры. Иностранцы, приезжающие в США, Великобританию и страны НАТО, будут подвергаться дополнительной проверке, если какие-то факты их биографии могут бросить на них подозрение в работе на российскую разведку. Западным компаниям и организациям, работающим в России, а также их российским коллегам, работающим на Западе, просто придется приспособиться к этой новой разведывательной войне, потому что связанные с ней сложности быстро станут новой нормальностью.