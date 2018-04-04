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В Украине начала функционировать новая система контроля качества продуктов
04.04.2018 20:03
В среду, 4 апреля, в Украине заработала новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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