Российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Об этом сообщает Латвийское информационное агентство Leta, передает со ссылкой на .

Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности.

Россия заявила, что испытания ракет являются частью военных учений, и что во время учений будут приняты все необходимые меры безопасности. По его словам, другие вопросы остались без ответа.

Напомним, что в Вашингтоне состоялась встреча президентов , Литвы, Латвии и Эстонии. Стороны согласились усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны в регионе. Во время саммита было подтверждено, что "военное присутствие в регионе будет сохранено, и Соединенные Штаты готовы продолжить поддержку в процессе укрепления обороноспособности стран Балтии".

Также на встрече речь шла о возможности сдерживания военных угроз со стороны России.

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