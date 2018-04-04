Во время суда над украинским политзаключенным Владимиром Балухом были зафиксированы грубые нарушения его прав. Во время судебного заседания он был в наручниках, а сам суд проходил в режиме видеосвязи. Об этом сообщает со ссылкой на "Крымскую правозащитную службу".

Так, Балуха не доставили в здание суда, так как в данное время он находится в ИВС пгт. Раздольное. Заседание было организовано по видеосвязи. В связи с этим Балух и его защита также заявили суду о нарушении права на защиту, так как участие активиста в заседании суда через видеоконференцсвязи лишает его возможности конфиденциально общаться с адвокатом, что является частью права на защиту.

Во время судебного заседания Владимир Балух был в наручниках, что является грубым нарушением принципа презумпции невиновности. После того, как адвокат сделал соответствующее заявление, наручники с украинца были сняты.

В связи с этим заседание будет продолжено завтра, 5 апреля 2018 года, адвокат после заседания выехал в Раздольное для общения со своим подзащитным.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.

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