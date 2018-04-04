За прошлый год в Украине построили и сдали в эксплуатацию 126 610 квартир. Это наибольшее количество жилья с 1990-х. В то же время средняя площадь квартир с каждым годом становится меньше.

По состоянию на январь 2018 года квадратный метр квартиры в новостройках в среднем стоил 22 236 грн. В феврале и марте цены снизились на 250 грн/м², информирует svodka.net.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что причина этого — колебания курса доллара. В декабре он был самым высоким за полгода — чуть больше 28 грн за долл. В марте упал до 26,4 грн за долл.

Кроме того, спрос на квартиры в новостройках существенно отстает от предложения. В то же время в Нацбанке нынешние цены называют критически низкими. Ведь себестоимость строительства в 2018 году составит чуть более 14 тыс. грн/м². В то же время в Деснянском районе столице квартиры продают по 15,2 тыс. грн/м².

Специалисты предупреждают, что стройкомпании могут устраивать формальные акции. Снижать стоимость квадратного метра только на рекламных буклетах. Фактическая же стоимость недвижимости не изменится, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

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На вторичном рынке Киева крупнейшие цены зафиксировали в январе — около 27 477 грн/м². К марту квадратный метр подешевел почти на 2700 грн.

Правда по словам риэлторов, спрос на вторичный рынок недвижимости повышаться не будет. Ведь срок эксплуатации большинства таких домов близится к завершению. Сегодня каждый десятый многоквартирный дом непригоден для жилья.

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