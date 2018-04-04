Когда по улицам ходят "нацдружины", а не Нацполиция, – это не порядок и безопасность, которых хочет украинское общество, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков: Рейтинг поддержки этих движений невысок Фото: mvs.gov.ua "Моя личная и официальная позиции тут едины: МВД не будет терпеть никаких парамилитарных образований. Такие попытки будут пресекаться независимо от того, делают это хорошо знакомые мне, заслуженные ветераны или фейковые ребята, которые под ветеранов рядятся", – сказал он.По словам министра, об этом он говорит всем, в том числе нардепу Андрею Билецкому, лидеру партии "Национальный корпус", которая организовала "нацдружины"."И большинство меня слышит: ребята, у вас нет такой возможности. Я, министр внутренних дел, никогда не позволю, чтобы монополия на насилие не была государственной монополией, чтобы порядок на улицах регулировался кем-то, кроме государства", – заявил Аваков.Он пообещал, что как только нацдружинники нарушат закон – "будут немедленно задержаны". Министр подчеркнул, что такие прецеденты были."Для этих и других образований есть одна сентенция, совет: то, что к вам прибегают малолетки 15–20 лет с кашей в голове, желанием пожечь порох, "подвижевать", как они говорят, не значит, что вы теперь имеете политическую перспективу. Именно следовательно рейтинг поддержки этих движений невысок. Потому что общество хочет безопасности и порядка, позитивной динамики, основанной на экономическом росте. Когда по улицам ходят "нацдружины", а не Нацполиция, – это не есть порядок и безопасность, это не будет принято обществом", – объяснил Аваков.29 января партия "Национальный корпус" сообщила, что привела к присяге в Киеве около 600 участников "национальных дружин". По словам лидера партии Андрея Билецкого, эти активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом украинского народа".Советник министра внутренних дел Иван Варченко подчеркнул 29 января, что такие общественные организации должны координировать свою деятельность с представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он напомнил, что испытывать документы у граждан могут лишь правоохранители.4 февраля в Киеве прошла акция против "национальных дружин". Митингующие держали плакаты с надписями: "Не хотим никаких дружин", "Там, где ходят строем, свободы не будет", "Титушковатые "нацдружины" не нужны", "Против рейха в Украине", "Нам не нужен "порядок" в виде диктатуры", "Против нацизма и милитаризма". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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