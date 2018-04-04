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Аваков о "нацдружинах": Никогда не позволю, чтобы монополия на насилие не была государственной монополией
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04.04.2018 20:07
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Когда по улицам ходят "нацдружины", а не Нацполиция, – это не
порядок и безопасность, которых хочет украинское общество, отметил
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков: Рейтинг
поддержки этих движений невысок Фото: mvs.gov.ua "Моя личная и
официальная позиции тут едины: МВД не будет терпеть никаких
парамилитарных образований. Такие попытки будут пресекаться
независимо от того, делают это хорошо знакомые мне, заслуженные
ветераны или фейковые ребята, которые под ветеранов
рядятся", – сказал он.По словам министра, об этом он говорит
всем, в том числе нардепу Андрею Билецкому, лидеру партии
"Национальный корпус", которая организовала "нацдружины"."И
большинство меня слышит: ребята, у вас нет такой возможности. Я,
министр внутренних дел, никогда не позволю, чтобы монополия на
насилие не была государственной монополией, чтобы порядок на улицах
регулировался кем-то, кроме государства", – заявил Аваков.Он
пообещал, что как только нацдружинники нарушат
закон – "будут немедленно задержаны". Министр подчеркнул,
что такие прецеденты были."Для этих и других образований есть одна
сентенция, совет: то, что к вам прибегают малолетки 15–20 лет с
кашей в голове, желанием пожечь порох, "подвижевать", как они
говорят, не значит, что вы теперь имеете политическую перспективу.
Именно следовательно рейтинг поддержки этих движений невысок.
Потому что общество хочет безопасности и порядка, позитивной
динамики, основанной на экономическом росте. Когда по улицам ходят
"нацдружины", а не Нацполиция, – это не есть порядок и
безопасность, это не будет принято обществом", – объяснил
Аваков.29 января партия "Национальный корпус" сообщила,
что привела к присяге в Киеве около 600 участников
"национальных дружин". По словам лидера партии Андрея Билецкого,
эти активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов
Украины и борются с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом
украинского народа".Советник министра внутренних дел Иван Варченко
подчеркнул 29 января, что такие общественные
организации должны координировать свою деятельность с
представителями Национальной гвардии или Национальной полиции. Он
напомнил, что испытывать документы у граждан могут лишь
правоохранители.4 февраля в Киеве прошла акция против
"национальных дружин". Митингующие держали плакаты с
надписями: "Не хотим никаких дружин", "Там, где ходят строем,
свободы не будет", "Титушковатые "нацдружины" не нужны", "Против
рейха в Украине", "Нам не нужен "порядок" в виде диктатуры",
"Против нацизма и милитаризма".
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