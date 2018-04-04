|В Малайзии оформили первую е-визу в Украину
|04.04.2018 20:13
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В Малайзии сегодня было оформлено первую е-визу в Украину, передает со ссылкой на сообщение посольства Украины в Малайзии.
"Первую е-визу в Украину в Малайзии оформлено! Работаем дальше", - говорится в сообщении посольства.
Как сообщал Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформления электронных виз для въезда в Украину.
Оформить е-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.
Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл., срок действия - разовая, до 30 дней.