В Малайзии сегодня было оформлено первую е-визу в Украину, передает со ссылкой на сообщение посольства Украины в Малайзии.

"Первую е-визу в Украину в Малайзии оформлено! Работаем дальше", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщал Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформления электронных виз для въезда в Украину.

Оформить е-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл., срок действия - разовая, до 30 дней.

Первую е-Визу в # Украине # Малайзии оформлено! Работаем дальше pic.twitter.com/m0pOxhjFZr - UKR Embassy in MAS (@UKRinMAS) 4 апреля 2018

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