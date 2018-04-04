Нацбанк в очередной раз поменял правила игры на валютном рынке. С 2 апреля 2018 года регулятор ввел новации в подходе к проведению валютных интервенций.

Все новшества прописаны в двух документах. Во-первых, постановлении Правления НБУ №32 от 29 марта 2018 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», во-вторых — решении Правления НБУ № 182-рш от 29 марта 2018 «О внесении изменений Стратегии валютных интервенций Национального банка Украины на 2016 — 2020 годы», информирует svodka.net.

Теперь НБУ может проводить валютные интервенции в четырех формах:

1) валютный аукцион — здесь все действительно без изменений, по сравнению с уже сложившейся практикой проведения таких торгов регулятором;

2) интервенция по единому курсу — предполагает размещение предложения по покупке/ продаже иностранной валюты в торгово-информационной системе по единому обменному курсу и заключение соглашений с субъектами рынка в порядке акцепта ими предложения до полной продажи/покупки только объема валютной интервенции (через функционал Matching);

3) требование наилучшего курса ( или интервенция по лучшему курсу) — теперь будет проходить в двух вариантах. Во-первых, путем запроса по цене на покупку / продажу иностранной валюты у субъектов рынка через торгово-информационные системы и заключения соглашений с субъектом рынка, который предложил эту цену. Во-вторых, с помощью выбора лучшей цены покупки / продажи иностранной валюты из имеющихся в торгово-информационных системах котировок субъектов рынка, и заключения соглашений с субъектом рынка, который предложил эту цену (через функционал Matching);

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4) адресная интервенция — такая интервенция осуществляется на основании отдельного решения Правления Национального банка и обусловлена национальными интересами Украины.

Игра по-новому, но со старыми задачами

До этого Нацбанк активно экспериментировал с формами вмешательства в ситуацию на валютном межбанке. Он все больше применял формат «запроса лучшего курса» и все меньше использовал более публичную форму — валютный аукцион. С апреля валютный аукцион больше не будет приоритетным механизмом работы регулятора официально.

Определенный резон для НБУ в этом есть. При «запросе лучшего курса» активность на торгах не уменьшалась в период до оглашения результатов интервенции и точечными вливаниями можно было активно влиять на курсообразование, выравнивая спрос и предложение. Недостаток «запроса» в том, что регулятор работал действительно только с избранной двадцаткой банков, что монополизировало рынок и «отсекало» от него в критические моменты небольшие или малоактивные на валютном рынке банки. В такой ситуации они были вынуждены работать через кого-то из двадцати любимчиков Нацбанка, делясь с ними доходами от валютных операций. Это, естественно, не добавляло «малышам» оптимизма.

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При проведении аукционов царила демократия — участвовать в них могли все банки с лотами от $100 тысяч, но рынок «замирал» до оглашения всех результатов аукциона. Частично это снижало весь эффект таких операций по управлению ситуацией на торгах. Особенно в том случае, если участники аукциона «не угадывали» желаний регулятора или сам НБУ ошибался с объявленными объемами.

Интервенция по единому курсу и адресная интервенция ранее редко применялись Нацбанком.

Теперь же НБУ развязывает себе руки. Он сможет выбирать наиболее разумный для него формат интервенций в зависимости от своих регуляторных задач. При этом он частично лукавит, утверждая, что только принимает предложенные другими участниками валютного рынка цены — т.е. выступает «прайс-тейкером». Ведь в условиях нашего постоянно перекошенного и малообъемного валютного рынка, имея всю информацию о потенциальных покупках и продажах валюты на ближайшее время и такой серьезный механизм влияния и управления ситуацией как валютный контроль и финансовый мониторинг — мало кто из банков захочет связываться с Нацбанком в части валютных операций и их объемов. А у НБУ всегда есть возможность «предвидеть» развитие событий на торгах.

Если же вернуться к мировой практике, то роль «прайс-тейкера» возможна для НБУ в форматах валютного аукциона или интервенции через «запрос лучшего курса».

К новациям НБУ можно отнести проведение валютных интервенций с использованием функционала Matching — программного обеспечения для заключения валютных межбанковских сделок в торгово-информационных системах Bloomberg, Thomson Reuters и др.

Функционал Matching был представлен банкам уже более двух недель назад, но они не очень торопились его использовать, так как регулятор обещал им еще какое-то время работать со всеми торгово-информационными системами. Но демократия быстро закончилась. Уже со вчерашнего дня свои интервенции (2 апреля НБУ выкупал доллар через требование «лучшего курса») Нацбанк проводил только через Matching. Таким образом он вынудил банки активно присоединятся к этой системе. Иначе заключить с регулятором сделки финучреждения не могли.

Главными плюсами этой системы в НБУ считают возможность мгновенного заключения сделок по купле-продаже иностранной валюты. Существует два варианта: выбор лучшей из анонимных котировок, имеющейся в функционале в определенный момент времени, или введение в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.

Таким образом, НБУ будет использовать функционал Matching для проведения интервенций по двум формам:

1) «запроса по лучшему курсу» (в таком случае Национальный банк будет выступать «прайс-тейкером», выбирая лучшую из цен, анонимно предложенных участниками рынка);

2) по единому курсу (в таком случае Национальный банк будет выступать «прайс-мейкером», анонимно предлагая рынку цену).

Дьявол кроется в деталях

Из спорных моментов, о которых теперь придется крепко подумать банкирам, можно назвать то, что широко разрекламированная анонимность курсовых котировок для проведения валютных интервенций через функционал Matching и получение информации о банке- контрагенте, с которым заключена сделка, возможна только после ее заключения.

Это условие натолкнется на проблему лимитов, установленных банками друг на друга. Ведь не секрет, что после банкопада, а также исходя их соображений риск-менеджмента и нормативов НБУ, многие финучреждения до сих пор не имеют лимитов друг на друга или они очень ограничены. И у крупных банков почти нет лимитов на их более мелких коллег, либо же они заполнены другими операциями. Как казначеи банков будут выходить из ситуации, если будет выясняться уже после заключения сделки, что лимита на данный банк нет или он заполнен другими сделками — пока не отдельно понятно.

Хотя НБУ и порекомендовал уже банкам иметь такие лимиты, но риск-менеджеры крупных банков все равно не будут готовы устанавливать такие лимиты всем банкам подряд. Т.е. «клубы по интересам» у разных категорий банков сохранятся. При этом, сам НБУ себя сразу подстраховал: его операции с банками выше установленных на них лимитов — регулятор будет проводить только по предоплате. А что будут делать небольшие банки, на которые у Нацбанка никогда не было лимитов — пока не понятно.

Регламент для поступления предварительной оплаты по нацбанковским сделкам в Matching следующий — до 16:30 с понедельника по четверг и до 16:00 — в предпраздничные дни и пятницу.

Кроме того, крупные банки и небольшие будут отличаться объемами заявок и условиями поставки, следовательно рынок будет быстро «вычислять» кто выходит на рынок.

Создавая видимость анонимности, НБУ облегчает жизнь себе — банки не имеют предварительного объявления о проведении валютной интервенции и не могут идентифицировать Национальный банк между других участников. А, следовательно, влияние на курсообразование самого факта проведения Национальным банком интервенции нивелируется. Это утверждение Нацбанковского пресс-релиза является спорным, так как именно публичные или хотя бы частично публичные выходы Нацбанка на рынок имели тот «сдерживающий» и «воспитательный» эффект на спекулятивные настроения рынка. Для чего, собственно, эти инструменты и нужны центробанку.

Кроме этого, НБУ снимает с себя подозрения в «субъективности» при проведении сделок с ним, поскольку в Matching регулятор выбирает не контрагента, а котировки, соответствующие параметрам интервенции. Что тоже довольно спорно, так как при совершении операций по лотам в 5-10 млн долларов точно понятно, что этот контрагент явно кто-то из крупных игроков, а не банк бывшей третьей и четвертой группы по старой методологии Нацбанка.

Таким образом, «клубность банков по весовой категории» сохраняется и особой анонимности не будет.

Из несомненных плюсов нововведений можно назвать:

— оперативность сделок (что на самом деле и ранее не было большой проблемой при использовании банками отработанной системы Генеральных соглашений на проведение валютных операций и использовании программ Bloomberg, Thomson Reuters или Укрдиллинг);

— расширение числа участников (чего не было при”запросе лучшего курса”, когда заключались сделки только с 20 избранными банками).Фактически круг участников расширится до всех банков, установивших систему Matching. Хотя вопрос с открытыми лимитами на операции между банками, описанный нами выше — останется открытым.

Выводы:

Смена правил игры на валютном рынке выстроена под сам Нацбанк и основных крупных игроков и это мало чем облегчит позиции небольших финучреждений. Для главных участников рынка — малые банки так и останутся «мелочевкой» в лучшем случае с мизерными лимитами. Самому НБУ эти изменения «развязывают руки» как в части дополнительного заработка в казну (35 млрд гривен прибыли в этом году надо ж как-то зарабатывать) на валютных операциях при проведении валютных интервенций, так и в части возможностей более оперативно совершать сделки, оставаясь почти «невидимым», хотя и быстро «вычисляемым».

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