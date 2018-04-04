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Командующий силами АТО об отношениях с населением Донбасса: Тех, кто помогал нам, сочувствовал и просто не мешал – значительно больше
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04.04.2018 20:15
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Для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, нужна не только армия,
но и работа органов местной власти и средств массовой информации,
убежден командующий силами АТО Михаил Забродский. Забродский был
назначен командующим силами АТО в ноябре 2017 года Фото:
wikipedia.org .По его словам, за время службы он еще больше
убедился в этом."Сила оружия, огневое воздействие на противника и
тактические действия – это с одной стороны, и с другой стороны –
это упорная работа органов гражданско-военного взаимодействия,
местных органов власти, средств массовой информации для того, чтобы
возвращать Донбасс, возвращать сердца", – подчеркнул
Забродский.Отвечая на вопрос об отношениях с местным населением он
отметил, что присутствие сил АТО на Донбассе воспринимают
по-разному:"Как всегда бывает на войне, отношения складывались
сложно и очень неоднозначно. По-разному воспринимают наше
присутствие здесь. Трудно говорить о том, что происходит у людей в
головах, я имею в виду какие-то убеждения, в том числе и
политические, административные, организационные. Трудно не
учитывать экономическую составляющую, так как регион в этом плане
очень-очень специфический, но так или иначе, тех, кто помогал нам,
сочувствовал и просто не мешал – значительно больше, чем тех, кто
прибегал к открытому противодействию".Генерал-лейтенант Михаил
Забродский – Герой Украины, планировал задания силам АТО при
блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й
аэромобильной бригадой.Был назначен командующим силами АТО в ноябре
2017 года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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