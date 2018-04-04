Разведение сил в Станице Луганской может произойти при отсутствии обстрелов на этом участке 10 апреля. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает

"Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ по Пасхальному перемирию. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - написала Олифер.

Напомним, в третий день "Пасхальное перемирие" боевики российско-оккупационных войск сорвали разведения войск в Станице Луганской.

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