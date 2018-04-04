Бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно повысят их боеготовность.

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, информирует svodka.net.



Боевая машина «Атлет»

По его словам, эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность.

«Кроме того,» Атлеты «имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» государственного оборонного заказа», — написал глава государства.

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