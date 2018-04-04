По информации украинских СМИ, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обвинил руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого во вмешательстве в расследование ряда дел, которые касались, в частности, парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского. Нардеп заявил, что в делах НАБУ и САП не фигурирует. Логвинский (на фото) предполагает, что кому-то выгодно манипулировать записями разговоров, которые велись в кабинете Холодницкого Фото: Георгий Логвинский / Facebook "Мне очень странно, что фигурирую я, как "дело Логвинского". Нет ни одного дела Логвинского ни в НАБУ, ни в САП. Есть дела, в которых свидетелями проходят адвокаты, с которыми я работал, или мои помощники", – отметил он.Логвинский предполагает, что кому-то выгодно манипулировать записями разговоров, которые велись в кабинете главы САП Назара Холодницкого.Нардеп сказал, что говорил с антикоррупционным прокурором минут 15–20, "а вырезка – 6–10 секунд, нет начала, нет конца". По словам Логвинского, они обсуждали официальное письмо правозащитников Холодницкому о нарушениях, которые допускают сотрудники НАБУ и САП.3 апреля украинские СМИ сообщили, что директор НАБУ Артем Сытник обвинил Холодницкого во вмешательстве в расследования ряда дел, которые касались, в частности, Логвинского. Глава САП якобы заверял парламентария, что "полностью контролирует ситуацию" по делам, которые расследует НАБУ в отношении нардепа. Также Холодницкий убеждал прокурора Сергея Козачину в бесперспективности указанных дел, сообщила "Украинская правда"."Громадське" пишет, что детективы НАБУ расследуют три уголовных дела, в которых фигурирует Логвинский. В первом речь идет о присвоении имущества на 40 млн грн у учредителей ООО "Бельведер Украина". Второе дело касается помощников нардепа, которые могут быть причастными к завладению активами ПАО "Банк Столица", третье – компании "Золотой мандарин", которую следователи связывают с Логвинским.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Сегодня НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что набу холодницкого сап которые Теги: политика