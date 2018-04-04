Адвокат народного депутата Надежды Савченко Дмитрий бугай заявил, что женщина недавно покидала СИЗО для проведения медицинского обследования. Об этом сообщают Українські Новини.

"Несколько дней назад ее возили к врачам", - сказал адвокат, однако ничего не сказал по поводу того, был ли этот визит вызван плохим самочувствием Савченко.

Согласно его словам Савченко, настроена на борьбу и будет продолжать голодовку.

Известно также, что состояние Савченко резко ухудшилось. У нее начались спазмы желудка и кровавая рвота.

Также сестра Надежды Вера Савченко заявила, что ни о каком принудительном кормлении не может идти речи, так как это приравнивается к пыткам. У Надежды Савченко, говорит она, уже начались первые признаки голода.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат Виктор Чевгуз заявил, что подал в Службу безопасности Украины заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Украины Надежды Савченко.

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