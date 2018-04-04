В Харькове автомобиль "Славута" зацепил легковушки "Дэу Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу. Там столкнулся с машиной скорой помощи "Рено".

Об этом сообщает полиция Харьковской области Facebook, передает со ссылкой на .

На месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в скорой, предварительно врач, врач и пациент получили различные травмы.

Авария произошла на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.

На месте происшествия работают следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В ночь с 1 на 2 декабря возле моста Патона на проспекте Воссоединения произошло . После столкновения Elantra и Fabia один из водителей скончался на месте.

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