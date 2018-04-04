Во Львовском городском совете рассказали: где, когда и при каких условиях можно осуществлять уличные выступления, передает со ссылкой на Гал-инфо.

Накануне, 30 марта, во время заседания исполнительного комитета Львовского городского совета утвердили Концепцию организации уличных выступлений в общественных местах Львова. По словам представителей рабочей группы, такое решение приняли для того, чтобы: создать комфортные условия взаимодействия жителей, исполнителей уличного искусства и гостей города; защитить население и памятники архитектуры исторического ареала от негативного воздействия чрезмерного уровня шума.

В комментарии депутат ЛГС Юлия Хомчин рассказала, что побудило к принятию этого решения.

"Еще с июня прошлого года начались наработки по организации уличного искусства на территории Львова. Я как секретарь комиссии по вопросам культуры, молодежной политики и спорта и наша постоянная депутатская комиссия систематически получали жалобы как от самих жителей, гостей города, так и от местных бизнесменов ...

Общественная дискуссия достигла такого уровня, что нельзя было медлить. Поэтому после моего обращения к ЛГС во время сессии, как депутата, была создана рабочая группа ...

Для того, чтобы систематически подойти к решению этой проблемы мы анализировали европейские практики", - отметила Юлия Хомчин.

Директор департамента развития ЛГС Наталия Бунда рассказала, что рабочая группа выполняет первые шаги по организации уличного искусства во Львове.

"Мы определили ареалы, возможное время выступления, а также технические условия, чтобы не нанести вред исторической среде и не нарушать покой жителей центральной части Львова. До сих уличные музыканты не подавали никаких заявок в городской совет, но теперь мы прописали, что такое обязательство есть ...

Следить за выполнением этого решения, а именно испытывать наличие разрешений и соблюдение обязательств будут преставители ЛКП "Муніципальна варта", - рассказала Наталья Бунда.

СМИ также называет места и условия осуществления уличных выступлений во Львове:

1) Ареал: пл. Рынок (только у колодцев-фонтанов).

Технические условия: инструментальная музыка (без использования духовых и ударных инструментов и звукоусилительных устройств).

Возможное время выступления. Рабочие дни: с 16:00 до 22:00. Выходные дни: с 12:00 до 22:00.

2) Ареал: улицы, прилегающие к пл. Рынок в ареале ограниченном ул. Пидвальна, ул. В. Винниченко, ул. Валовая, ул. И. Гонты, ул. Театральная, ул. Свободы.

Технические условия: инструментальная музыка (без использования ударных инструментов).

Возможное время выступления. Рабочие дни: с 16:00 до 22:00. Выходные дни: с 12:00 до 22:00.

3) Ареал: за пределами территории указанной в пунктах 1, 2 этого списка.

Технические условия: музыкальное исполнение всех видов х учетом норм уровня шума согласно законодательству Украины.

Возможное время выступления: с 12:00 до 22:00.

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