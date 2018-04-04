Об этом сообщается на ее странице в Фейсбук.

— Завтра, в 5.04.2018 года в 10.00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу: Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, – сказано в сообщении.

Дело Савченко

23 марта депутаты сняли неприкосновенность с Савченко и дали зеленый свет на ее задержание и арест. Народного депутата задержали в тот же день, и в знак протеста Савченко объявила голодовку. Суд арестовал парламентария на два месяца без права внесения залога. Адвокаты Савченко обжаловали арест, но Апелляционный суд оставил Савченко под стражей.

ГПУ инкриминирует Савченко несколько статей криминального кодекса: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; террористический акт; создание террористической организации; незаконное обращение с оружие; действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Адвокат Виктор Чевгуз, который ранее защищал народного депутата Надежду Савченко, заявил, что взял самоотвод по ее делу. По его словам, у них «разные взгляды на ведение защиты». Мол, Савченко гнет политическую линию, а защите надо ее отстоять от уголовных обвинений. По словам Чевгуза, всегда проще защищать того, кто сам пытается защититься. В случае с Савченко, она пытается обвинить во всех смертных грехах других.

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