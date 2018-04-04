В среду, 4 апреля, в Киеве шестилетняя девочка пережила клиническую смерть. Причины устанавливаются.

Утром, после первого урока, девочка зашла в столовую с целью перекусить. И в 9:20, успев воскликнуть: «Ой!», малышка потеряла сознания. Ей тут же вызвали скорую помощь. Этот случай подтвердили в Департаменте образования и науки КГГА, информирует svodka.net.

«На место происшествия тут же прибыли врачи скорой помощи, которые зафиксировали клиническую смерть девочки. В школу немедленно вызвали реанимационную бригаду, которой удалось восстановить жизнедеятельность ребенка. Малышку забрали в реанимационное отделение больницы», – рассказали в Департаменте.

Девочка учится в первом классе школы № 69 Соломенского района. По предварительным данным, у первоклассницы остановилось сердце. Было предположения, что ее ударило током. На данный момент эта версия была отработана и опровергнута. Ведется расследования и причины устанавливаются. Сейчас ребенок находится в реанимации.

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