Командующий силами АТО Михаил Забродский высказал свое мнение на причины срыва боевиками перемирия на Донбассе. Забродский: На Донбассе еще не было перемирия которое бы продлилось долго Фото: ЕРА . .Отвечая на вопрос, почему боевики не придерживаются перемирия, Забродский отметил: "Я, как человек военный, могу сказать, что бывают разные ситуации. Например, отсутствие контроля за подразделениями. Последнее, так называемое весеннее перемирие продержалось меньше часа. Возможно, наживается определенный политический капитал. Или это очередной пропагандистский шаг. Возможно это провокационные шаги, чтобы в дальнейшем обвинить силовые структуры Украины в несоблюдении перемирия".Он напомнил, что на Донбассе еще не было перемирия которое бы продлилось долго.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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