Стал известен первый триумфатор Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года - 2017", передает со ссылкой на страницу НОК Украины в Facebook.

Лауреатом в номинации "Олимпийская надежда Украины" стала 17-летняя дзюдоистка Дарья Билодид. Киевлянка в борьбе за дорогой приз опередила победительницу юниорского "Australian Open" теннисистку Марту Костюк и чемпионку мира между девушек по легкой атлетике Ярославу Магучих.

Стоит отметить, что киевлянка Билодид в прошлом году получала звание чемпионки Европы между взрослых.

Справка : "Герои спортивного года" - это национальный "Спортивный Оскар", призванный определить и наградить лучших атлетов, тренеров, команды и специалистов в спортивной отрасли страны.

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