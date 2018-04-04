|Дзюдоистка Билодид победила в номинации "Олимпийская надежда Украины"
|04.04.2018 20:35
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Стал известен первый триумфатор Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года - 2017", передает со ссылкой на страницу НОК Украины в Facebook.
Лауреатом в номинации "Олимпийская надежда Украины" стала 17-летняя дзюдоистка Дарья Билодид. Киевлянка в борьбе за дорогой приз опередила победительницу юниорского "Australian Open" теннисистку Марту Костюк и чемпионку мира между девушек по легкой атлетике Ярославу Магучих.
Стоит отметить, что киевлянка Билодид в прошлом году получала звание чемпионки Европы между взрослых.
Справка : "Герои спортивного года" - это национальный "Спортивный Оскар", призванный определить и наградить лучших атлетов, тренеров, команды и специалистов в спортивной отрасли страны.
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