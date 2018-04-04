Экс-министр обороны отметил, что Украине для наступления на Донбассе придется подготовить большую армию резервистов и соответствующую инфраструктуру.

Россия создала на оккупированном Донбассе 40-тысячную группировку профессиональных войск, которая станет серьезной проблемой для ВСУ в случае наступления. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель Украины в Минской контактной группе, экс-глава СБУ, экс-министр обороны Евгений Марчук.

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями, патриотическими, прекрасными … У того, кто знает реалии, совсем другие аргументы. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Во-первых, любую наступательную операцию, как говорят эти ребята относительно Ростова, нужно же подготовить. С той стороны — два армейских корпуса, 36 тысяч, это минимум, а может быть, и 40 организованных, структурированных, обученных, обкатанных в боях под российскими офицерами, без знаков идентификации. Это уже не трактористы и комбайнеры, как говорил Путин», — заявил Марчук.

Он также пожаловался, что российская военная разведка видит то, что происходит в ВСУ, как на ладони, так как постоянно мониторит нашу территорию в разведывательном смысле.

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«В каком? И радиоэлектронная разведка, и, конечно, агентурная. Самолеты российской авиации, разведывательной, примерно два-три раза в месяц подходят к линии фронта, но на большой высоте. Понятное дело, что они проводят и оптическую и радиоэлектронную разведку вглубь», — сказал Марчук.

По его словам, кроме только прочего, для наступления придется подготовить большую армию резервистов и соответствующую инфраструктуру.

«Что значит подготовить наступательную операцию до Ростова? Я уже не говорю до Ростова — хотя бы Донецк освободить. Нужно провести дополнительную мобилизацию, дополнительные ресурсы нужно подтянуть. Любое наступление без резервов — это авантюра.

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А что означают наступательные войска? Им же нужно предоставить структуры наступательной конструкции, а не оборонительной. Это другие формы военных организмов. Естественно, все это скрыто сделать сегодня невозможно», — резюмировал Марчук.

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