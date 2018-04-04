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Аваков: Украинский паспорт сегодня обрел серьезный вес, поэтому порядок получения гражданства будет ужесточен
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04.04.2018 20:39
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Если будут приняты изменения в закон о гражданстве, право получить
украинский паспорт получат только родственники первой линии,
отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков:
Необходимо закрыть брешь в законодательстве Фото: mvs.gov.ua По его
словам, 26 марта он обсуждал законопроект во время встречи с
президентом Украины Петром Порошенко."Проект закона о гражданстве
предполагает новацию. Сейчас гражданином Украины может стать любой
человек, который докажет, что он до 1991 года проживал на
территории Украины. То есть, довольно привести в суд свидетеля,
который подтвердит, что человек проживал в Украине до 1991 года, и
воспользоваться недобросовестностью судебного
разбирательства – и все, этого довольно, чтобы получить
гражданство", – сказал министр.Он отметил, что "этой лазейкой,
с той или иной мерой успешности, пробовали воспользоваться многие
мошенники", и у некоторых это вышло."Необходимо закрыть брешь в
законодательстве системно, на корню зарубив коррупционные
возможности. ...Если у тебя бабушка-дедушка украинцы – сейчас
ты имеешь право получить гражданство. После принятия закона мы
закрываем и эту ветку, останутся только родственники первой линии:
папа, мама, брат, сестра. Жена, муж? Пять лет проживи в
браке – получишь право гражданства", – заявил Аваков.По
его словам, "украинский паспорт сегодня обрел серьезный вес,
следовательно порядок получения гражданства будет ужесточен".В 2017
году президент Украины Петр Порошенко прекратил украинское
гражданство почти 5,2 тыс. лиц.
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