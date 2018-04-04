Если будут приняты изменения в закон о гражданстве, право получить украинский паспорт получат только родственники первой линии, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков: Необходимо закрыть брешь в законодательстве Фото: mvs.gov.ua По его словам, 26 марта он обсуждал законопроект во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко."Проект закона о гражданстве предполагает новацию. Сейчас гражданином Украины может стать любой человек, который докажет, что он до 1991 года проживал на территории Украины. То есть, довольно привести в суд свидетеля, который подтвердит, что человек проживал в Украине до 1991 года, и воспользоваться недобросовестностью судебного разбирательства – и все, этого довольно, чтобы получить гражданство", – сказал министр.Он отметил, что "этой лазейкой, с той или иной мерой успешности, пробовали воспользоваться многие мошенники", и у некоторых это вышло."Необходимо закрыть брешь в законодательстве системно, на корню зарубив коррупционные возможности. ...Если у тебя бабушка-дедушка украинцы – сейчас ты имеешь право получить гражданство. После принятия закона мы закрываем и эту ветку, останутся только родственники первой линии: папа, мама, брат, сестра. Жена, муж? Пять лет проживи в браке – получишь право гражданства", – заявил Аваков.По его словам, "украинский паспорт сегодня обрел серьезный вес, следовательно порядок получения гражданства будет ужесточен".В 2017 году президент Украины Петр Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5,2 тыс. лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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