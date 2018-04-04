|НАБУ начало проверку финансирования Тимошенко на выборах диктатором Каддафи
|04.04.2018 20:42
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром . Об этом сообщил народный депутат, вице-президент Facebook.
В частности, такой ответ Арьев получил в ответ на информационный требование в НАБУ, передает со ссылкой на .
"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю. 2010 года ливийским диктатором Муаммаром . Вопрос только соответствующие запросы будут направлены в правоохранительные органы Ливии относительно получения информации от живых членов семьи Каддафи?", - написал Арьев.
Также в НАБУ ответили, что в случае выявления признаков уголовного правонарушения, которое відпадатиме к подследственности Бюро, будет принято решение о начале досудебного расследования.
НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю. 2010 года ливийским диктатором...
Опубликовано Volodymyr Ariev 4 апреля 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что адвокат делу Юлии Тимошенко Алекс ван дер Цваан может стать первым осужденным федеральным судом в Вашингтоне по делу о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.