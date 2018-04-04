ПАО "Киевэнерго" отключило от отопления почти 30% своих клиентов. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди них - 28,4% административных зданий, 34% жилых домов и 30,2% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

Отмечено также, что в первую очередь поставки тепла прекращаются административным и жилым домам, потом объектам социальной сферы - детсадам, школам, медицинским учреждениям. Отключение тепла по индивидуальным заявкам балансодержателей домов продолжается с марта.

Напомним, в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона, завершить отключение домов от централизованного отопления планируется 6 апреля.

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