Американские ученые заявили, что в основе похудения должны быть тренировки на выносливость (бег, ходьба и т д.), передает news.eizvestia.com .

Оказалось, что лучший результат показал традиционный бег. За 3 недели группа, которая только бегала, снизила процент жира в организме на 1,5% (1,4 кг жира).

В других группах результат был хуже. Ходьба и интервальный бег дали почти одинаковый результат - минус 1,2% жира в организме (0,9 кг).

Согласно мнению исследователей, для похудения необходимо выбирать тот вид нагрузки, с которым человеку будем комфортно. Для похудения важнее не тип нагрузок, а продолжительность - чтобы можно было заниматься спортом регулярно. А для этого, спорт должен приносить удовольствие, а не выматывать.

Поэтому - если не нравится бег, то можно выбрать плавание или ходьбу - результаты не будут кардинально отличаться.

При этом бег и ходьба оказались лучше для похудения, чем тяжелая атлетика и бокс.

Причина в том, что ходить и бегать человек может гораздо дольше, а заниматься штангой и единоборствами каждый день физически трудно.

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