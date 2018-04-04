Инцидент случился в седьмом классе.

Как сообщает ТСН, 12-летний парень в начале учебного года перешел из обычной школы в специализированный столичный Лицей налогового и рекламного дела, чтобы ему легче было воплотить в жизнь свою мечту – стать рекламистом.

Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли. Некришевич меня ударил в плечо, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли: «Отойдите!», и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал,

– вспоминает лицеист.

По его словам, спустя время его привели в медпункт: он жаловался на острую боль в спине, груди и сердце, не чувствовал ног и позвонил своей бабушке.

«Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была предоставлена вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловался на острую сердечную боль. Прежде, когда они зашли в кабинет, знаете, о чем они спросили? Они не спросили, как он чувствует себя, они спросили: а ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не остановила этот допрос. Потом уже приехала «скорая помощь», – утверждает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

Как подчеркивается в материале, уже в больнице у парня был обнаружен отек спинного мозга и ушиб грудной клетки, а через некоторое время медики установили окончательный диагноз – перелом позвоночника.

Руководство лицея в свою очередь отметило, что подобные инциденты никогда раньше в их учебном заведении не возникали, а в ситуации с Максимом действовали по закону.

«Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это очередной учитель – получили административное взыскание», – рассказала директор лицея Ирина Бабка.

Зато мать парня обнародовала совсем противоположные данные. Как отметила женщина, ученики класса, в котором учится ее сын, постоянно выкладывают в интернет видео издевательств над другими детьми.

Начал рассказывать, что ребята обижают друг друга, снимают постоянно на видео, снимают его, как он переодевается в раздевалке, когда идет на уроки. Рассказал о том, как его одноклассника Женю Раевского избили, просто попинали ногами. Дети это расценивают как игру,

– убеждает Анна Черникова.

По мнению же директора лицея, такие случаи являются обычным конфликтом.

«Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить», – отметила Ирина Бабка.

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