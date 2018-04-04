Разрыв транзитного договора с Украиной — это будет для РФ выстрел в ногу из двух рук, в лучших традициях Димы Рогозина.

На фоне угроз “Газпрома” разорвать с Украиной транзитный договор, о которых я уже имел возможность поразмышлять на досуге, довольно красноречиво выглядят объемы поставляемого в ЕС через территорию нашей страны голубого золота за март, информирует svodka.net.

Так, согласно статистическим данным, в марте рост транзита из РФ в страны ЕС показал 21,3% и превысил отметку в 8 млрд кубометров на 0,1 млрд кубов. Ну, вы поняли – 8,1 млрд кубометров. Запомните эту цифру.

Дело в том, что когда я в прошлый раз рассматривал газовый вопрос, то дал понять, что ни один из проектов газопроводов, которые сейчас холит и лелеет “Газпром” не сможет заменить транзит через Украину, из-за целого ряда факторов, от санкций и до личных интересов определённых стран.

А теперь самое интересное – показатели экспорта российского газа за март. Они, как не странно, выросли до 19,6 млрд кубометров. Да, Кремль гонит свое голубое топливо аки бешеный, но гонит, смею заметить, не только в страны ЕС, через “Северный поток-1”, но и в Турцию.

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Таким образом, за март Россия экспортировала через территорию Украины более 40% своего газа. Хмм, и это они собираются разрывать транзитный договор с Украиной? Что же, в таком случае это будет выстрел в ногу из двух рук, в лучших традициях Димы Рогозина.

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